和勤(1586)4月合併營收2.02億元，月增36.11％，年增3％；累計前4月營收6.21億元，與去年同期相當。和勤兩大業務4月同步成長，美系電動車大廠與大陸汽車客戶的增量訂單均按計畫出貨，硬碟機構件也受惠轉單效益及雲端伺服器硬碟需求成長，其中，硬碟機構件單月營收更創18個月以來新高；大陸解封、歐美逐漸恢復經濟活動，預期第2季起營收將回到成長軌道。

和勤4月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.15億元，占比56.65％；硬碟機構件（VCM Plate）0.86億元，占比42.47％。公司4月出貨量回到原來接單水準，汽車零件業務部分，除武漢外的客戶均已復工，大陸車廠訂單出貨逐步增加，美系電動車大廠零件供貨量持穩及新增品項零件小批量出貨，汽車零件營收較上月成長2成以上；平板、電腦需求帶動硬碟產業，加上轉單效益，硬碟機構件營收創下18個月來的新高，目前硬碟機構件訂單滿手，且產業趨勢上，雲端伺服器需求隨著雲端、物聯網應用成長，雲端伺服器硬碟出貨展望正向，硬碟機構件營收穩定成長。

大陸汽車產銷在3月有序恢復，汽車消費力逐步復甦、車廠出貨也回到正常水準，政策刺激消費的期待下，大陸的汽車銷售預期將加快恢復。美系電動車大廠美國廠雖因防疫措施產能縮減，但上海廠增產，和勤的總出貨量未受影響，4月又新增供應一組零件開始小批量出貨，隨著歐美即將逐漸解封，電動車零件出貨按計畫增量的規劃不變，未來也將持續擴大與電動車大廠的合作。

(時報資訊)