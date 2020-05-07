聯發科(2454)今(7)日宣布，發布搭載多項全球領先技術的天璣1000系列技術增強版—天璣1000+，該版本是基於原先的天璣1000系列旗艦級平台性能再度升級，聯發科持續強化在5G的競爭力，盼透過更強大的產品組合，拿下更多的市佔率。

5G為聯發科今年、甚至是未來幾年營運的重中之重，聯發科也持續透過強化產品組合來對抗競爭對手，以搶下更多的市佔率，聯發科5G SoC最主要現階段還是以大陸品牌手機廠為主要客戶，而聯發科主要對手就是高通，加上高通近來降價消息不斷，這也使得聯發科更加繃緊神經，在5G上絲毫不敢鬆懈。

聯發科在先前法說會中指出，儘管全球市場遭逢新冠肺炎衝擊，但目前仍在聯發科可控範圍之內，今年整體營運還是會力拚合理成長，且維持今年全球以及大陸市場的智慧型手機出貨，預估全球在1.7億至2億台之間，至於中國大陸市場，會佔其中的1億至1.2億台。

聯發科無線通訊事業部協理李彥輯表示，聯發科天璣1000系列作為旗艦級5G系統單晶片(SoC)，不僅擁有強悍性能，還透過技術升級全面優化5G智慧手機的用戶體驗，天璣1000+正是基於聯發科的5G、省電、螢幕、遊戲、影片等多項技術優勢，力拚為高階旗艦機打造更優質的5G體驗。

聯發科表示，天璣1000+為天璣1000系列的技術增強版，支援多項全球領先的5G技術，包括5G雙載波聚合、全球第一且目前業內唯一5G+5G雙卡雙待，讓使用者時時盡享5G高速連接，同時還提供最全面的5G節能省電解決方案，帶來全球最低的5G功耗。

天璣1000+搭載聯發科獨家的5G UltraSave省電技術，平均功耗較同級競品低48%，5G功耗表現為全球第一，5G UltraSave技術可根據網路環境及資料傳輸情況，動態調整數據機的工作模式，包括電源配置和工作頻率等，結合BWP動態頻寬調控、C-DRX節能管理，全面降低終端的5G功耗，從而實現節能省電，帶來更長效的5G續航力。

天璣1000+支持目前業界最高的144Hz顯示，每秒呈現畫面數是普通60Hz螢幕的2.4倍，提供更細膩、流暢的視覺體驗；另外，天璣1000+搭載聯發科HyperEngine 2.0遊戲優化引擎，針對遊戲性能、網路、外設等方面進行了多方位升級，優化玩家的全場景遊戲體驗，HyperEngine 2.0的智慧負載調控引擎兼顧遊戲的流暢性能與低功耗，可智慧調節CPU、GPU以及記憶體資源，加速遊戲啟動和轉場。

(時報資訊)