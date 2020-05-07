日本任天堂公司周四宣布上年度（截至3月31日）獲利大幅成長，且Switch遊戲機全年銷量達到2100萬部，遠超出公司預估的1950萬部。

任天堂第四財季（2020年1～3月）營業利益較前一年度大增200%，達到894億日圓，遠優於市場預期的540億日圓。

全年集團合併營收為1.31兆日圓，較前一年成長9%。營業利益成長41.1%，為3523.7億日圓。淨利成長33.3%，為2586.4億日圓。

熱門遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）在3月20日開賣，受惠於世界各地實施防疫居家令帶動宅娛樂需求，此款新遊戲到3月底的銷售量就達到1177萬套，而推出短短6周銷量已達到1340萬套。

任天堂預估本年度（截至2021年3月31日）營收下滑8.3%，為1.2兆日圓。營業利益減少14.9%，為3000億日圓。淨利減少22.7%，為2000億日圓。任天堂預估本財年Switch銷量為1900萬部。

(時報資訊)