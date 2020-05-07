AOI廠—由田新技(3455)渡過第1季谷底後，業績可望由第2季增溫，隨著客戶陸續復工，由田新技副總經理林芳隆表示，目前客戶需求看起來還不錯，第2季業績會比第1季好，下半年將明顯優於上半年，今年業績審慎樂觀。

由田過去主要營收來自PCB及顯示器光學檢測設備，公司近年持續進行產品線廣化與體質調整，受惠5G商機帶動半導體及PCB產業鏈技術升級，由田提前佈局的半導體、COF、卷對卷、PCB及軟板檢測相關設備開發，且與客戶關係皆依原有計畫順利進行中，多項新產品已陸續導入客戶端進行測試，加上公司原主推之高階載板檢測與AI智能軟體亦穩定推動中，對公司營收及毛利率優化有正面助益。

由田因顯示器檢測相關營收於第1季受大陸疫情停工、入境管制及日韓歐美前後配套設備延後安裝影響，原訂單出貨延後，導致第1季合併營收受到影響，第1季合併營收2.45億元，年減57.64%，營業毛利為1.05億元，年減63.16%，單季合併毛利率為43.08%，年減6.45個百分點，稅後淨損為1602萬元，每股淨損0.27元。

林芳隆表示，隨著大陸及全球新冠肺炎疫情趨緩，大陸各地工廠逐步復工，拉貨力道可望恢復，依目前情況判斷，遞延應有機會短期內緩解，公司第2季業績可望優於第1季，雖然疫情對有一定程度的影響，但在深化技術與產品線佈局將有良好成果下，新產品營收可望於下半年開始挹注，營收可望逐季走高，下半年業績可望明顯優於上半年，今年業績審慎樂觀。

(時報資訊)