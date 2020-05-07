客製化製藥包裝設備廠皇將科技(4744)4月合併營收8,588萬元，年增率34.34％，前4月營收2.63億元，年減16.72％。皇將指出，歐美地區新冠疫情仍嚴峻，各國依舊實施封城令及居家令，致使已完工的整線設備出貨進度持續往後遞延，故第一季整體表現不如預期。然美國市場因疫情而帶動防疫類產品設備訂單大增，並於4月份順利出貨，拉升業績較去年同期成長34.34％。

因新冠肺炎疫情持續，各類型抗菌、消毒、測試劑等防疫產品需求仍持續增加，帶動皇將旗下防疫設備如COVID-19病毒測試劑包裝設備，洗手乳充填旋蓋貼標機等機台在美國市場訂單量大增，將可推升每月營收逐步成長，期待可陸續追回第一季落後業績。

時序已進入五月，歐美各國均審慎考慮復工時機，一旦各國政府宣佈解禁，皇將可立即與客戶恢復往來驗證作業，盡力將先前遞延的出貨進度於第二季完成。針對疫情對公司而言，正反兩面影響皆有，目前雖導致整線設備因客戶無法差旅驗證而遞延出貨，而防疫相關的單機設備卻出現大量急單，供不應求。市場預估，全球經濟可能在第3季觸底反彈，在單機設備訂單增溫與復工後的復甦商機下，公司不看淡2020全年營運的表現。

(時報資訊)