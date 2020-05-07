台東市公所內民眾申請紓困大致順暢。（楊漢聲攝）

蘭嶼鄉公所預計6月份才開放受理。(翻攝照片／楊漢聲台東傳真)

中央擴大急難紓困第2天，亂象仍未解，政府6日晚上宣布簡化申辦流程，但台東市公所表示尚未收到公文仍按照原先程序收件，在離島的蘭嶼則是唯一尚未開放申請，蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧說，「申辦程序仍非常亂，也沒收到縣府統一做法，預計6月才開放受理」。

台東市公所7日仍湧入上百位民眾要申請擴大急難紓困，由於首日在台灣各地引發民怨，亂象頻傳，政府6日晚間宣布簡化手續，只要攜帶身分證和切結書就可以申請，讓台東縣內各鄉鎮公所鬆了一口氣，幾乎都可以隨到隨辦，不需要排隊。

整個台東縣就唯獨蘭嶼鄉尚未開放申請，蘭嶼鄉親欲前往申辦都撲空，有民眾說，去問鄉公所人員，均回覆沒有看到申辦的資料，無法進行申辦，讓她也一頭霧水。

對此夏曼‧迦拉牧表示，目前政府的急難紓困申辦程序非常混亂，為避免民眾浪費時間，蘭嶼鄉公所要等待政府擬出完整作法後才進行收件，才不會徒惹民怨，蘭嶼鄉公所預計在6月在開放申請，但如果收到完整作業流程公文，也會提早開放讓民眾申請。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，不可能還沒收到公文，申辦前的前一日就用電子公文發送給各鄉鎮，申辦流程SOP也都完整附上，應該是蘭嶼鄉公所對於申請不知如何審理，會與鄉公所來進行溝通。

(中時 )