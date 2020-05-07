新冠肺炎疫情持續肆虐，政府擴大紓困適用對象，但給予不同身分民眾的紓困金額卻大不相同，讓立委質疑紓困沒有一致公平性，因為街頭藝人每月有望得6萬，賣玉蘭花只有1萬，月薪超過2萬4千但不足3萬的投保勞工更完全領不到。

立委高嘉瑜在立法院質詢時提到，如今紓困方案中，對於街頭藝人文化部從寬認定，只要有街頭表演證明，在網路上就可以申請，可得到3萬到6萬元，但如今針對無保者的紓困方案，賣玉蘭花只能申請到一萬，讓大家搞不懂紓困標準。是否拿個小喇叭去路上吹，有照片佐證就可以申請紓困？賣玉蘭花也是有照片就可以？

高嘉瑜的話嚇傻了一票網友，直呼「還好是吹喇叭，不是唱歌」、「結果賣玉蘭花的要哭了，人家吹個喇叭領6萬」、「不行，但唱歌可以」、「明天小喇叭要缺貨了，換文化部要排隊了」、「這個好害羞喔」、「這隻魚台灣價值快破產了」、「一個紓困各自表述ㄝ 到底那個部分送最多呢？」

(中時電子報)