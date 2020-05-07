媽媽最想的要的母親節禮物是什麼？希望子女的母親節禮物預算大概多少？南山人壽7日公布其線上調查，7萬多位受訪者中，98％的子女猜錯媽媽的心願，即66％的母親希望子女不要花錢買禮物，只要卡片、簡訊或email問候即可。

南山人壽4月在其官網上進行線上問卷調查，共完成70,979份，其中參與調查者有45,584人(占64％)為南山人壽保戶，25,395人(占36％)不是南山保戶，年齡分布介於20至50歲者就超過90％。

調查結果顯示大部分子女不懂媽媽的心，即54％的子女選家族聚餐作母親節禮物，也有44％打算送媽媽現金或禮券，只有18％會給媽媽關心問候的卡片、簡訊或email；而媽媽方面則有50％最想要的禮物就是子女問候的卡片、簡訊或email，其次是39％選擇家人聚在一起吃飯，選現金或禮券的是24％。

但其實66％的媽媽都希望子女不要在母親節花錢送禮物，13％的媽媽覺得1千到3千以內就好，但子女中只有2％猜中媽媽的心，覺得媽媽不希望子女花錢買禮物，39％覺得預算在3千以內，27％覺得要花3~6千元買給媽媽禮物。

而小孩對媽媽的憂心，有77％的受訪子女最擔心媽媽未來健康出狀況、其次是50％憂心媽媽未來需要照顧；有70％的子女希望協助媽媽平時做好健康管理，也有47％的人認為可運用保險預做準備。

南山人壽再分析媽媽受訪者中自己已有保單者，最多則是住院及手術等醫療保障，約占40％、其次是壽險保障占34％，第三名的則是重大疾病或特定傷病險，占率為28％；但同時間這些媽媽中有84％已替子女規劃好住院、醫療等相關保單。

對於子女與媽媽之間的認知落差，南山人壽的建議是媽媽年輕時，就可以為自己多著想，趁年輕先投保相關住院醫療或外溢型保單，兼顧健康與保障；而子女也可為媽媽規劃長照或失智保單，預先規劃預算，減輕媽媽老年時需要照護的經濟壓力。

(工商 )