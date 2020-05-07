台南監獄明德戒治分監收容人錄製母親節影片，以LINE傳給家屬留念。（台南監獄明德戒治分監提供／劉秀芬台南傳真）

台南監獄明德戒治分監收容人錄製母親節影片，以LINE傳給家屬留念。（台南監獄明德戒治分監提供／劉秀芬台南傳真）

雖然為了防疫無法面對面懇親，台南監獄明德戒治分監今年母親節前特別準備錄影器材，將收容人對母親或家人的感恩與思念化為聲音及影像，透過LINE通訊軟體傳送，讓家屬得以藉由手機，隨時接收、觀看這些充滿感謝、洋溢愛語的影片。

為了迎接溫馨母親節，明德戒治分監5月1日至5月7月舉辦「有聲有攝，雲端傳情」。分監監長黃坤芳表示，為防範新冠肺炎疫情，在考量矯正機構人口密集的特性下，以傳送影片來取代面對面懇親，不僅免除家屬舟車勞頓之苦，亦可落實防疫措施。

黃坤芳表示，錄製影片的期間，天朗氣清，陽光和煦地灑落在每位收容人臉龐，監方在遠離塵囂之優美自然環境中，記錄下一段、一段令人動容的影片。這些珍貴的影片除可留供家屬紀念之餘，更能增進家庭支持力量的凝聚與連結。

黃坤芳也期許收容人，秉持面對陽光、陰影就在背後的信念，克服命運的挑戰，展現戒除毒癮的信心與毅力，珍惜與母親、家人相處的時光，及時行孝，在母愛的澤被下，開創出一條無毒的人生道路。

(中時 )