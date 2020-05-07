據路透社報導，美國商務部擬允許美國公司與華為合作，共同參與新一代5G網路標準的制定。隔夜美股市場上，華為概念大漲。7日，華為產業鏈早盤延續強勢，截至陸股午間收盤，成分股中，中華星創業、新亞製程漲停，德賽電池漲8.55%，中利集團漲6.6%，福日電子漲6.37%。

受上述消息影響，7日華為產業鏈個股紛紛走強。Wind數據顯示，截至午間收盤，成分股中，華星創業、新亞製程漲停，德賽電池漲8.55%，中利集團漲6.6%，福日電子漲6.37%。此外，崇達技術、通富微電分別漲5.98%、5.87%，國軒高科、兆易創新漲幅均超4%。

此外，港股5G概念股也較前一日走強。據Wind數據，截至午間收盤，中興通訊H股漲2.22%，長飛光纖光纜漲1.37%。

關於這項訊息，華為美國分公司資安長柏迪（Andy Purdy）出面回應，修改相關規定並不涉及誰能夠向華為買賣產品的問題。且允許華為參與5G標準制定，對於所有通訊技術的參與者而言都有好處。

台股中也有一些公司可列入華為概念股，如大立光、晶技、匯頂，華為都約佔營收比重最高時可達20%左右，並沒有這麼強烈的反應。匯頂還下跌逾6%，晶技小漲、大立光小跌。

(中時電子報)