目前羽球世界巡迴賽因為新冠肺炎疫情停賽，好手們暫時留在家訓練，也給了選手們更多和家人相處的時間，這星期天就是母親節，羽球世界球后戴資穎難得可以留在老家高雄陪媽媽和奶奶過節。

戴資穎目前其他選手們在國家運動訓練中心備戰，等待回歸賽場的那天，母親節將至，國訓中心舉辦相關慶祝活動「2020愛您愛您，勇敢說愛」，製作了可愛的看板，讓選手拿著合照，國訓中心也準備了特別設計的明信片給選手寫上對母親的祝福與感謝，並會幫選手寄回家，小戴拿起看板、笑容可掬地留下照片，祝媽媽們佳節愉快。

戴資穎的父親戴楠凱表示，小戴這次母親節會和家人在家陪媽媽、奶奶一起吃飯聊天度過母親節，也要把國訓中心發送的康乃馨帶回家送給媽媽和奶奶。

空手道「小清新」文姿雲祝媽媽母親節快樂。（取自中華奧會臉書粉專）

空手道「小清新」文姿云，也在中華奧會的母親節活動中，親筆寫下對媽媽的感謝，她寫道：「Dear 媽媽：

常年在國訓中心訓練，只有偶爾放假的時候才能一起吃飯，但每當中心出現咖哩飯時，總會想起小時候...。那時為了餵飽四個小孩，盡心盡力下廚變出一桌菜色，有次量沒抓好，吃了一個禮拜的咖哩養了一個愛吃咖哩的我，也喜歡大家聚再一起吃飯的時候，我會永遠記得你對我的愛，也謝謝媽媽支持我做喜歡的事！母親節快樂 文姿云」。

文姿云親筆寫下對母親的感謝。（取自中華奧會臉書粉專）

(中時 )