法務部矯正署前科長張聖照因迷信宗教，她擔任矯正學校副校長期間砸下1900萬元供養「觀音心法」道場女法師，衍生債務問題，經監察院彈劾後，司法院公務員懲戒委員會判決將她撤職，並停止任用1年。

張聖照在2008年間認識「觀音心法」道場負責人，因認該道場負責人成功協助其解決感情問題，而於2010年12月起至2015年3月間陸續奉獻高額財物，奉獻金額合計高達新臺幣1900萬多元。

張聖照因奉獻宗教金額遠超過其自身財力，除抵押母親名下房產借款因應，而與家人涉訟外，並於擔任明陽中學副校長期間向地下錢莊借款而致負債累累，迫於還款壓力，復需借款周轉，然其薪資遭強制扣款而債信不佳。

她為了順利通過地下錢莊借貸審核，竟於擔任明陽中學副校長及誠正中學副校長等職務期間鋌而走險，多次偽造文書，並不當協助友人向地下錢莊借貸，監察院認定她言行失檢，違反公務員服務法應誠實、謹慎之規定，送交公懲會議處。

(中時 )