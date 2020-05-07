中央推出「急難紓困實施方案」次日，土城區公所擠滿欲申請紓困的民眾，但因政府政策發布的不夠清楚，許多人以為只要帶身分證來公所簽切結書就可申請補助，導致白跑一趟，也使真正需要紓困的人必須等上90分鐘才能完成申請作業，大廳擠滿人潮，民眾抱怨連連。

土城區公所7日截至下午3時40分止，約有1千多位民眾到場詢問、500件申請、250件成功收件，比例僅約2成。

由於紓困方案內容繁瑣，許多民眾搞不清狀況，到場聽取公所人員說明，瞭解自己資格不符後才悻悻然離；另有民眾帶著相關文件到公所後才發現自己不是紓困對象，當場怒罵公所人員、拍桌表示不滿，現場氣氛火爆。

區公所同仁私下透漏，公所除了人文課，其他課室也都投入協助作業，約有近百人，但申請案數量實在太多，即便大家都犧牲午休時間也來不及消化，預料這周都得加班至晚上8時，假日也須趕工處理。

區公所同仁建議，中央下次發布紓困政策時，應將內容、規則簡單化，讓社會大眾都能明瞭，以免不清楚規則的民眾耗費基層人力，影響到急難救助金的發送時程。

(中時 )