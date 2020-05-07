嘉義縣長翁章梁親送百合花向醫事人員致敬。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁親自向醫事人員致敬。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁親送百合花向醫事人員致敬。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎衝擊全球，嘉義縣醫療團隊自1月春節以來全面備戰、堅守崗位，為表示對這群「堅毅勇者」致敬，嘉義縣政府特地向阿里山鄉花農所採購5000株百合花，今7日由縣長翁章梁親自送到4家醫院、藥局、衛生所等，慰勉第一線防疫醫事人員防疫期間的辛勞。

翁章梁今親自送花至大林慈濟醫院、台中榮民總醫院灣橋分院、嘉義長庚醫院、衛生福利部朴子醫院及為加入配售口罩行列，特地添購刷卡機等設備的榮芳藥局及朴子市衛生所等。「大家太辛苦了」，翁章梁說，醫事人員從農曆年到現在，無私付出與努力，是穩定人心一股很大的力量

翁章梁說，為表示感謝，縣府特別製作「向醫事人員致敬」影片，結合阿里山鄉花農所種植百合花，尤其百合象徵榮譽、清純、高雅，代表醫事人員如「堅毅勇者」守護嘉義，另外團隊也設計精美的粉色紙盒，上頭印著2020代表「愛你愛你」。

翁章梁呼籲，雖疫情趨緩，嘉義縣2例確診案例均康復出院，再次恢復為西部淨土，但民眾仍應持續做好防疫工作，不去人多場所、戴口罩、勤洗手，保持社交安全距離，照顧個人健康，才是給防疫醫事人員最大的支持。

(中時 )