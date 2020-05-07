遠傳電信今日(5月7日)召開2020年第一季法人電話說明會。遠傳總經理井琪表示，遠傳2020年第一季營運績效穩健，雖然漫遊業務受疫情影響而衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2020年第一季與去年同期相比，年增率為1.2％。

遠傳2020年第一季合併總營收為193.89億元，手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響遠傳第一季總體營收，財測達成率為97％；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為70.03億，財測達成率為102％；稅後淨利為21.72億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣0.67元，財測達成率皆為103％。

縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數持穩，行動號碼可攜市場降溫。

遠傳指出，月租型客戶流失率持續低檔，2020年第一季月租型客戶流失率為1.29％，更創下歷史新低。此外，遠傳2020年第一季客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)居電信業之冠，顯示遠傳持續用心瞭解客戶需求，提供客製化資費方案與更具價值的數位加值服務，並持續優化網速，成功創造佳績。

遠傳新經濟營收延續強勁成長力道，2020年第一季新經濟營收年成長率高達44％，雲端服務營收較去年同期大幅成長220％，物聯網業務營收較去年同期成長高達484％，資安服務營收較去年同期大漲58％，系統整合專案收入年成長率高達11％。疫情期間，遠傳發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術力，力挺政府「口罩實名制2.0」政策，提供雲服務與網路架構技術，力挺「口罩國家隊」；更協助政府追蹤管理居家隔離檢疫者的電子足跡，定位精準度超過99％，在全民防疫期間善用優良通訊技術，善盡企業社會責任。

回顧2020年第一季，遠傳於5G頻譜競標中展現「發展5G當仁不讓」的氣魄，除了在兵家必爭的3.5GHz頻段順利取得80MHz頻寬，與最嫩的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，在具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz頻寬，握有最有利發展5G「大人物」的「夢幻旗艦」頻譜，平均用戶頻寬為電信三雄之最，為5G創新應用奠定卓越發展基礎。此外，遠傳和第一個重量級5G企業專網客戶完成簽約，並順利通過5G事業計畫書、資安計劃書與基地台架設許可，全面展開5G網路佈建，目標今年暑假開台，期望提供消費者多元豐富的5G體驗。

(中時 )