新冠肺炎疫情持續，新住民返鄉路受阻，台南市教育局家庭教育中心邀來新住民家庭拍攝影片，穿上傳統服裝，以母語傳遞祝福。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，新住民返鄉路受阻，台南市教育局家庭教育中心邀來新住民家庭拍攝影片，穿上傳統服裝，以母語傳遞祝福。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續，新住民返鄉探親路受阻，連郵局都暫停收寄航空郵件，台南市長黃偉哲與新住民家庭特別透過錄製影片方式，捎給遠方的母親們祝福，新住民們換上各國傳統服裝，並以母語傳達思鄉情，新住民的子女也能表達對祖母的愛，向家人報平安。

台南市教育局家庭教育中心指出，因新冠肺炎疫情影響，東南亞多國都禁止或限制外人入境，新住民返鄉探親路迢迢，因此配合「國際家庭日」，選在母親節前夕，邀請來自越南、印尼、馬來西亞、泰國、柬埔寨等6國的新住民家庭拍攝「給遠方的母親及家人愛的祝福」影片，傳達心意。

從馬來西亞來台8年的林明慧還沒拿到身分證，但對她來說台灣已經是第二故鄉，她到學習中心參加課程，學習手工藝和烹飪技巧，假日會到冰品店兼職，台語說得很「輪轉」，也很適應台南環境，去年回鄉探親時還因為吃不到虱目魚感到很失落。

擔任台灣印尼新住民發展協會理事長的洪晶晶來台18年，與先生育有1子就讀高三，她現在認識很多同樣來自異鄉的新住民姊妹，參加活動並互相扶持，也感受到台灣濃厚的人情味，錄製影片時，也強調台灣防疫做得很好，在這裡生活很安全，希望家人能夠放心。

往年家庭教育中心在母親節前夕，都會推動「感謝郵您-愛家傳真情」幸福卡郵寄活動，今年因疫情影響，承運航空公司暫停部分航班，連帶使得郵局暫停收寄航空郵件，改以生動的影片呈現，並上傳網路供點閱。

(中時 )