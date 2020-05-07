4月分平鎮停車場發生塌坍意外，在工安意外中扮演搜救角色的兩隻搜救犬妹咕和Emma，就住在蘆竹消防局山腳分隊五樓，搜救犬平日救災工作範圍相當廣，平時也須接受訓練以在救災時能夠發揮救人任務。

發生在上月30日的平鎮停車場工安坍塌，消防局為了搶救遭活埋的女工人，不僅出動消防隊，還有兩隻搜救犬妹咕和Emma協助搶救，而這兩隻搜救犬便是來自位在消防局第三大隊山腳分隊裡的搜救犬隊小組。

第五大隊搜救犬隊小組小隊長童逸賢回憶，當時平鎮停車場工安發生時，他與其他消防同仁在無線電中得知訊息時就主動提出支援。讓搜救犬至事故現場協助搜尋人，先由搜救犬到現場嗅聞氣味，搜救犬開始吠叫後，消隊隊會在附近做一次確認是否有人。

桃園市救犬隊小組自103年元月成立自今已經6年，是全桃園市唯一擁有搜救犬小組的地方，搜救犬協助出勤的任務除了包括房屋倒塌、地震外，另外像是迷路走失、登山客失聯等也會協助，出勤範圍相當廣。

救犬隊小組內目前共有7隻搜救犬，4隻服役中、1隻已退役，另還有2隻培訓犬，搜救犬的品種為德國狼犬與拉不拉多。根據童逸賢多年觀察下來，發現狼犬穩定性比起拉不拉多更高，拉不拉多則是因為傻大哥個性訓練起來較容易，但生性活潑好動，搜救犬值勤時間可達20~30分鐘。

(中時 )