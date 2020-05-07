眾所矚目的「大南港土地」標售案，今（7）日（周四）下午正式開標，標售底價大概落在265億元上下，結果果然不負眾望，富邦人壽以282.87億元成功得標，國揚實業、工信工程等七家所有權人，成為最大贏家，成功落袋為安。

今天總計有2封標單投遞，包括富邦人壽和新光人壽，結果富邦人壽以282.87億元得標，換算每坪決標價格為376.56萬元，出乎市場預期得高，也改寫南港區域土地總價、單價的雙天價紀錄。

據悉，開標前共12家購買標單，其中6家為金融保險公司，6家為營建業和開發公司。業者研判，不排除有2家以上公司共同或聯合投標可能。

全案由普華國際不動產公司辦理標售事宜，2:00截標，2:30開標，不過開標現場不開放能讓媒體進去，只限有投標的人可以進場，但任何人都不能帶手機進去，要等到開標作業完成，而且得標人與賣方（7家地主）簽約完成，才能出場。因此，標售結果至3~4點才對外公布。

「大南港」土地位於台北市南港區東新街、南港路口，面積原有1.06萬坪，經重劃後目前土地，各家所有權人分配的面積已略有不同。

據普華的招標文件顯示，包括723及725地號，所有權利人持有面積分別為：國揚34.06％、和桐子公司和信成10.43％、工信子公司展邦建設14.36％、威力國際15.94％、弘輝開發建設11.16％、宇盛開發7.66％、定利開發6.39％。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢服務部主管施甫學表示，此次「大南港土地」標售案引來高階實力買家出手，實為預期中的結果，積極搶標程度不輸早先信義計畫區的數宗地上權大案，主因是此案具備大基地能有效滿足投資人多元的規劃需求，南港後勢發展看漲，也是關鍵原因。

世邦魏理仕分析，新冠疫情下投資人獵地仍不減積極，截至今年第一季土地交易金額874.2億元，年增38.8％，有效激勵投資人對於商用不動產市場的信心。

施甫學表示，土地交易熱況持續發燒，從交易單價屢創新高便能窺知一二，尤其壽險業買家積極程度令人驚艷，自去年起便積極佈局商辦、工業地產以及土地案，包括國泰人壽及南山人壽都是積極出手的買方，今年合計交易總金額為317.5億元。

(工商 )