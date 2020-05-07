疫情下的受惠者 17檔股價創歷史新高 16:312020/05/07 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股在政府基金及國安基金等國家隊加持下，加權指數站上10,800點，距離今年初波段新高12,197點仍有1,300多點的距離，然而據統計，仍有17檔個股受惠於疫情來襲，不但逆勢繳出亮麗營收及獲利成績，股價更逆勢挺升創下歷史新高。 這17檔個股分別為寶齡富錦、世豐、熱映、瑞基、豪展、泰博、廣錠、南六、愛普、瑞耘、高端疫苗、申豐、緯穎、應廣、榮群、宇瞻及富邦媒等17檔上市櫃股，股價於7日領先大盤創歷史新高，這17檔個股多數為與防疫、疫苗相關生技股居多，另也有伺服器及電商概念股。 (工商 ) #宇瞻 #豪展 #申豐 #泰博 #瑞耘 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》宇瞻展CSR績效 蟬聯公司治理評鑑前5％ 12:502020/05/04 財經 熱門股－豪展 外資轉賣高檔震盪 04:102020/05/05 證券．權證 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 豪展貨品卡關 4月營收年減11％ 04:102020/05/06 證券．權證 櫃買指數6日領先收復年線、半年線 10:522020/05/06 財經 319最恐慌一天！生醫股慘跌10年谷底後…大復活 22:562020/05/06 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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