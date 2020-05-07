台股在政府基金及國安基金等國家隊加持下，加權指數站上10,800點，距離今年初波段新高12,197點仍有1,300多點的距離，然而據統計，仍有17檔個股受惠於疫情來襲，不但逆勢繳出亮麗營收及獲利成績，股價更逆勢挺升創下歷史新高。

這17檔個股分別為寶齡富錦、世豐、熱映、瑞基、豪展、泰博、廣錠、南六、愛普、瑞耘、高端疫苗、申豐、緯穎、應廣、榮群、宇瞻及富邦媒等17檔上市櫃股，股價於7日領先大盤創歷史新高，這17檔個股多數為與防疫、疫苗相關生技股居多，另也有伺服器及電商概念股。

(工商 )