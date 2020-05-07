新冠肺炎疫情持續肆虐，政府擴大紓困適用對象，讓有工作但無納保者也適用，並推估有工作無納保者約有34萬人，大概會有18萬人適用紓困，但民進黨立委林淑芬提醒，15到24歲有在打工者就有84萬6千人，當中有些人甚至是完全未能靠家人供養，政府推出紓困時不要忽略這些人。

今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，林淑芬指出有些人從高中職開始就開始打工養活自己，結果政府推出的方案卻要將他們與家人的收入和存款合計。有勞保的青少年勞工只有4到5成，這些人平常就是勞工，如今也受疫情衝擊，卻要去除他們的申請資格。

林淑芬指出，這些人已經離開父母自己生活， 很多大學生甚至高職生離鄉背井一個人租屋打工，自己賺生活費養自己，他們到底可不可以申請紓困？衛福部政務次長蘇麗瓊回稱，申請政府不會拒絕，只是審核是否會通過，政府會考量他與家人有無互相經濟支援。

(中時 )