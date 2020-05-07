國民黨前主席洪秀柱「護憲保臺，柱姐開講」論壇邁入第七集，洪秀柱特別邀請中華經濟研究院區域發展研究中心研究員史惠慈對談，探討執政黨在全球疫情期間提供的各項經濟復興政策與措施是否能有效達到經濟支撐力，進而解決經濟衰退問題。

洪秀柱一開始就痛批執政黨在協助勞工度過難關的表現上，完全不符合超前部署的表現。對此，政府為了緩和衰退的經濟，提出的紓困方案與振興經濟措施，企圖發放酷碰券刺激市場消費。然而在實行期間，方案一變再變，條件門檻限制複雜；讓民眾感到申請不便、雜亂無序，使得亟待紓困民眾哀聲連連。

史惠慈表示，這次經濟蕭條因疫情期間消費行為被限制，造成經濟衰退，而政策必須使得經濟受損者擁有短暫的經濟支持力，才不會持續惡化進而損失經濟成長。

洪秀柱認為政府在經濟補助政策的處理上尚不夠用心，各部門呈現出「一人一把號，各吹各的調」的現象，更提議政府對於經濟振興計劃應該要實行超前部署。她亦認同史惠慈對於經濟復興方案的看法，並認為發放現金，或有使用期限的消費券才是能夠真正地促進經濟消費的方法。

對於兩岸ECFA可能停擺，是否可能造成台灣未來經濟發展的重創，史惠慈表示，台灣與大陸簽訂的ECFA早收清單，佔了台灣對大陸貿易的二成，台灣沒有本錢放棄任何一個市場，何況大陸還是台灣最大的外貿市場。

洪秀柱更痛批執政黨以意識形態治國，完全不顧忌台灣人民死活，執政黨強推新南向只有集團企業可以調度資源確保收益，但對台灣在地生活完全沒有幫助，因為賺的錢並不會回到台灣。她強調，身為執政黨，一切都應該以人民利益為出發點優先。

(中時 )