上週國民黨中央提出的黨職直選案引發熱烈討論，改革委員會「組織改革」小組昨天加開會議，近三分之二的與會委員認為應維持現行的黨代表票選中常委的選制，不過複數限制連記法的票數需減半，能兼顧人情，但力挺直選派則認為改革就是要跳脫個人，主張黨職選舉從全國性改成各縣市分區選舉，讓黨職成為公職的搖籃。

攸關國民黨權力結構組成的黨職選舉方式至今仍難達共識，昨天加開會議討論，召集人呂學樟說，初步結論是考量黨員人數不復以往，黨代表人數將下修至1300至1500人，至少在368個鄉鎮市區要保障1名黨代表，補強偏鄉地區的人力。

至於黨職選舉採直選或間接選舉，與會委員紛紛提出修正動議，近三分之二的與會委員主張應維持現行黨代表投票產生中常委的間接選舉，且選區維持全國性選舉，原本黨代表可投16張選票，建議可縮減投票張數，反對單記法，如此一來，才能根據個人交情、情感包袱及人際關係去多投幾票，且提高買票成本與困難度，不致淪為派系操控。

不過堅持直選方則認為，採連記法問題重重，包含換票聯盟、買票、請客吃飯一大堆，提醒與會者要跳脫個人，不要談人情，要顧全大局，從國民黨的全黨角度去思考功能性，而政黨存在的價值就要要靠選舉拿到政權，而非歡樂交朋友做公益。他質疑，黨職難道不是公職的搖籃嗎？把選區從全國性改成各縣市分區選舉，可讓各縣市黨職人員更接地氣，有利於未來參與公職選舉。

雖然對此仍僵持不下，不過與會者普遍對於黨代表、中央委員、中常委應區分成一般組與公職組有共識，另中央委員人數將隨著黨代表而縮減，與會者均認為應還權給中央委員，讓他們不僅是不分區的投票部隊外，也能主動決定不分區立委名單。

(中時 )