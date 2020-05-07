螺絲廠世豐(2065)2020年4月營收1.9億元，改寫歷年單月次高記錄，較去年同期成長10.46%。2020年1至4月營收為6.70億元，較去年同期成長20.73%。

世豐表示，4月營收成長主要受惠美洲地區客戶保持強勁拉貨力道，公司外銷OEM客戶涵蓋螺絲品牌商、國際知名居家裝修通路、中小型五金零售通路等，主要客戶擔憂疫情影響供貨而提前備貨，以及拓展新客戶訂單放量挹注，帶動4月美洲地區銷售較去年同期成長9%。

同時，公司持續完善螺絲產品線研發與產品升級，提升生產、倉儲自動化效益顯現，以及深化全球業務接單能力，整體策略效益持續展現，公司營收已連續三個月保持逐月成長動能，4月營收創下今年以來新高，也是歷年單月次高。

展望2020年第二季，新冠肺炎疫情於歐、美地區擴散，世豐持續留意疫情發展，短期因物流運送影響5月部分訂單遞延之情況，公司持續與客戶密切聯繫並掌握在手訂單並未接獲通知取消，並持續強化美國、澳洲地區接單表現，目前整體訂單能見度保持2-3個月水準。觀察各國為提振經濟表現，加大量化寬鬆政策、基礎建設投資等力度，有望隨著歐、美地區逐步恢復經濟活動，有助於帶動主要客戶新一波備貨力道。

世豐表示，台灣螺絲扣件產業於全球占重要供應國家之一，為提升競爭利基、奠定中長期良好成長動能，自2017年啟動產品高值化、以及生產、倉儲物流到客戶服務與內部管理智能化等雙軌併行策略，包括長尺寸螺絲產品已打開美國、澳洲等地區銷售，今年前4月長尺寸螺絲產品銷售較去年同期成長36%，另一方面，今年於iOS/Android雙系統已推出「Shehfung」官方APP等線上服務系統，在全球受疫情限制外出以降低傳染風險下，仍可即時掌握訂單生產及出貨交期。

(時報資訊)