宏正(6277)今舉行線上法說會，法人關注宏正在泰國建廠進度以及未來產能配置。宏正表示，目前泰國廠已經在申請建照，至於土地是宏正早年持有，預計建廠含設備的資本支出在4億泰銖左右。初期以生產低階的產品為主，例如LCD或KVM的CABLE，預計在明年首季試產，2022年營收占比8%，2023年提升到12%，2024年達23%，2025年目標達5成以上。

宏正今天也同時公告，公司持續處分信驊(5274)累積處分利益10.61億元，宏正持有之信驊科技股數已經降為零。宏正表示，此業外利益之資金規畫將使用於泰國第三地建廠、台灣廠區購置自動化設備與轉投資等議題。

宏正在今年以3000萬台幣併購的機櫃廠儀信(YH)，也將加人投產行列，可望搭配宏正相關產品的出貨，提高營業額。

宏正目前的研發中心有汐止、武漢、溫哥華和台南，為了強化台灣的研發量能，宏正也規畫擴大台南的研發中心，不排除斥資買樓。

(時報資訊)