健鼎科技(3044)因商務NB、記憶體及HDD三項產品接單及生產順暢，第2季營運可望優於第1季，但能否優於去年同期，仍待觀察，公司董事會亦決議每股配息7.25元，以今天收盤價106.5元計算，現金殖利率約6.8%。

健鼎仙桃廠受大陸新冠肺炎封城停工影響，導致第1季合併營收117.18億元，年減2.84%，由於閒置產能致使營業成本上升，營業毛利為18.56億元，年減14.27%，合併毛利率為15.85%，年減2.11個百分點，營業淨利為8.48億元，稅前盈餘12.13億元，稅後盈餘9.77億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘為1.86元。

隨著大陸各地順利復工，健鼎大陸廠區營運恢復正常，健鼎4月合併營收回升至41.53億元，月增3.4%，年減3.1%，累計1到4月合併營收為158.71億元，年減2.9%。

健鼎表示，商務NB、記憶體及HDD三項產品接單及生產順暢，第2季營運可望優於第1季，能否優於去年同期仍待努力，由於疫情衝擊全球經濟，目前下半年仍不明朗，下半年能否優於上半年仍待觀察。

(時報資訊)