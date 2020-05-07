每逢假日即湧入觀光人潮的溪頭妖怪村，因新冠疫情影響下業績下滑，加上經營團隊4月改組後，傳出原業務總監被降為櫃台出納，也有員工遭降薪，前業務總監邱美瑞等7人，7日向南投縣政府社勞處申請勞資爭議調解，不過協調結果，雙方未達共識。社勞處表示，將請勞資雙方再次協調。

代表資方出席調解會的明山別館副總經理林寬國表示，受到疫情衝擊，有員工離職，公司稍微調動一下職務、整合人力算正常，不算是被降級，希望雙方都能互相體諒，如果有人離職而生活困難，可和公司討論，希望疫情過去後，盡快恢復正常。

妖怪村前總監邱美瑞表示，新冠肺炎疫情衝擊，不少員工都主動請假，讓公司節省薪資支出，但4月起新團隊上任，有員工拿到薪資單才知被降薪，也有經理未被告知就被降為專員，我自己則從業務總監連降5級變成櫃台出納，另外之前依法請特休假期間被公司要求銷假上班，自認已完成請假手續，而且已申請勞資協調而拒絕，沒想到5月3日公司就以曠職為由免職。

邱美瑞指出，公司雖然有權利調整員工職務，但應按照勞基法，以書面或面對面與勞工論，而不是為與員工討論，就逕自減薪、降職，甚至逼迫員工簽離職書。

社勞處表示，雖然疫情觀光業經營困難，但資方仍應保障勞工權益，不能未經通知或協商，就調降員工薪資和職務，社勞處將請勞資雙方再次協調，希望達成共識，避免走上訴訟途徑。

(中時 )