行政院本周一宣布擴大紓困方案，造成民眾搶著到公所申請，人潮塞爆引發民怨，行政院長蘇貞昌今下午舉行記者會致歉，並說明簡化申請程序，只要符合條件，6月底前提出申請，政府會主動查核資料，最晚2周內入帳，若備齊資料，約3至5天個工作天就能入帳。蘇貞昌允諾，中央審查，基層免責。

蘇貞昌表示，擴大急難紓困申請原先需攜帶身分證，並提出原工作因疫情影響受影響、全戶人口存摺、無其他社會保險、未領取政府其他紓困補助等資料，現在程序簡化，沒備齊文件只要簽切結書，政府主動幫你查。

蘇貞昌說，只要符合條件政府就會給錢，申請期限到6月30日，大家不用急，政府收件後，如果資料齊全，約3至5天個工作天就能入帳。如果由政府幫忙查，資料查詢需要時間，最晚2周內入帳。

農漁民部分，只要條件符合，有帳戶、農保，1萬元紓困金直接入帳，無帳戶、無農保實際工作者，可至農漁會櫃台申請，兩周審核入帳。

蘇貞昌強調，申請急難紓困不是賣火車票，賣完就沒有，也不是馬上申請就能馬上領到，政府經過深刻檢討簡化流程後，會落實快速收件、中央審核、基層免責等3大目標，努力把事情做得更好。

此外，外界質疑政府多項紓困方案雖發現金，但需要審核且限定門檻，效果不如全面普發現金，蘇貞昌說，無差別發放現金，對政府來說很方便，但是錢要花在刀口上，集中給因疫情受困需要幫助的人，這樣才是救急救窮。

(中時 )