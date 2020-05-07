新冠逆勢突圍，兆豐海外業務大躍進。根據兆豐銀最新統計，儘管新冠疫情二月起延燒全球，但今年首季全體海外分行的放款業務較去年同期大幅成長5.67％，尤其是加拿大、紐約、巴黎、阿姆斯特丹及金邊分行等5家分行，皆交出兩位數成長的成績單，在防疫的同時海外業務亦告捷。

此外，兆豐銀在美國的法遵與洗錢防制亦馬不停蹄，美方指派的獨立監督人退場之後，兆豐銀亦未鬆懈，對此兆豐銀指出，已辦理第三方獨立驗證並專案覆查「交易監控與制裁名單掃描模型」，確認已符合美國Part 504的規範之外，更在4月中旬由董事會授權兆豐銀行紐約分行簽署2019年度該項「符規聲明書」，這代表兆豐銀行在洗錢防制改善計畫中又邁向另一新的里程碑，逐步完善整體洗錢防制架構藍圖，符合國際先進國家，尤其美國的洗錢防制高標準。

對於海外客戶的紓困，兆豐銀也進而指出，海外分行已積極宣導台商善用海外信保基金COVID-19專案貸款，同時也配合當地主管機關的紓困政策，主動關懷台商資金服務與需求，包括澳洲3家分行、寧波、胡志明、馬尼拉、泰國子行、東京及大阪等海外分行都有台商因此受惠。

兆豐銀7日也發布最新獲利，4月份獲利台幣30.06億，為近一年來兆豐銀單月獲利最高水準，已一掃三月份獲利因為股債認列評價損益所導致的評價虧損陰霾，對於今年業務發展策略，兆豐銀主管指出，包括財富管理、企金、消金、財務操作仍將為四大獲利動能引擎。

年初兆豐銀行紐約分行的獨立監督人退場，兆豐銀對此粗估一年可節省約12億台幣費用，不過兆豐銀在法遵上的嚴謹度仍有增無減，包括紐約分行在獨立監督人退場之後，已獲美方認證簽署上述的「符規聲明書」。

對於海外分行防疫最新動向，兆豐銀指出，銀行海外分行據點多達36處，面對國外疫情嚴峻，時時刻刻都要關注海外分行面對各國疫情措施，營運不中斷的各種安排，包括人員輪值到班狀況、疫情擴散情境模擬及相關業務使用遠端連線運作情形。

另外，兆豐銀行近期在東協國家拓點也是頻傳佳音，除了籌辦印尼代表處之外，甫獲得緬甸央行初步核准兆豐銀行仰光代表處升格為分行，能在13家銀行中脫穎而出十分不易，將力拚在年底前完成緬甸仰光分行開業，而金管會日前亦核准兆豐銀在柬埔寨金邊分行籌設桑園支行，兆豐銀行海外佈局多路並進，紓困兼要拓展版圖，還要帶動獲利成長，抗疫且能危機入市，在這場金融變局中，兆豐銀行反而更有機會穩步向上。

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