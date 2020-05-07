業務海運承攬較高的台驊投控（2636），今年首季受新冠肺炎影響，營收25.36億元，年減2.00％，獲利0.22億元，年減39.54％，因近期歐美政府開始研擬逐步解封的計畫，預期第二季末，海運市場有機會出現V型或U型反彈現象。

台驊指出，因疫情直到3月中旬，中國內陸交通及港口方可正常營運，工廠開始逐步生產出貨。根據全球經濟預測機構IHSMarkit統計，今年第一季，中國大陸海運出口至美國貨量創2005年來新低，與2019年第一季相較衰退21.5％，其中3月份衰退幅度高達39％。根據國際航空運輸協會IATA資料統計，今年3月份全球空運貨量較去年衰退15.2％。

台驊集團將近70％營收來自中國大陸地區，本季度受到疫情影響，中國大陸地區(含香港)營收較2019年第一季衰退6.4％。由於台驊集團長期以來以輕資產模式運營，在險峻的疫情考驗下，仍然可保有營運彈性因應。

今年第一季，集團秉持者持盈保泰的宗旨，保留營運資金彈性，集中資源服務優質客戶，因此嚴格進行客戶結構控管，淘汰應收帳款帳期不良或毛利率不佳之客戶，以及執行費用撙節政策，本季毛利率達16.53％(公司平均毛利率為16%-17%)，營業利益與2019年第一季相較，小幅衰退約新台幣1千萬，每股盈餘為0.19元，較去年同期衰退0.13元。

國際海運市場，因全球的鎖國政策，歐美地區停止非必要性產業營運，造成歐美終端非必要性產品之品牌廠因而取消或延遲訂單出貨，海運訂艙需求放緩，船公司積極減班方式支撐運價及裝載率。自中美貿易戰以來，加上2月份中國大陸生產端供應鏈斷鏈，目前歐美產品庫存已相當吃緊，推測當疫情緩和時，有機會出現大量訂艙的需求。

國際空運市場，3月起，因中國延遲復工、歐美品牌庫存短缺、國際對醫療資源進口需求急迫，空運訂艙需求暴增，惟因全球的鎖國政策，全球航空公司縮減60％以上之客運班機，造成空運艙位供給量嚴重短缺，目前全球疫情感染人數已突破3百萬人，全球政府及企業全力搶購醫療物資，中國大陸為醫療物資主要生產國，目前中國-歐美地區長程線空運運輸需求暴增，空運運價已翻四倍以上，突破歷史紀錄。

台驊與航空公司及歐美代理夥伴擁有長期且穩定的良好關係，此時，能取得艙位之貨運代理業者，將可取得優勢，此次疫情，台驊中國區團隊已與歐美合作代理協力出口多次規模達包機貨量的醫療物資至歐美及東南亞國家。未來，假設5月~6月份疫情持續延燒，醫療物資運輸持續，空運市場將持續暢旺，如疫情緩和時，因終端市場庫存吃緊，急單需求湧現，預期訂艙需求仍相當高。

中國進口及內貿物流市場，自3月中下旬起，因疫情解封後，出現報復性消費需求。惟因歐美生產端工廠因疫情而關廠，導致歐美進口至中國的貨物訂單延遲，目前中國消費者對歐美進口品需求增加，部分客戶大量消耗倉庫庫存，台驊倉庫及運輸業務需求持續成長。預期待歐美工廠復工後，中國地區將有大量進口業務需求。

台驊集團近年致力發展中國進口一條龍業務，提供客戶進口、報關、倉儲及配送等完整物流服務，於中國地區擁有完整倉庫及運輸配送網絡，於上海、香港、蘇州、廣東、昆山等重要城市建置物流倉，內陸運輸網絡覆蓋中國一、二、三級近400個城市，將可於受惠。

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