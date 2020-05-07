儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，京城建設（2524）因為「享京城」預售完工入帳，加上「京城King Park」豪宅等建案，銷售助攻，今年4月營收衝達8.63億元，打破2008年4月的4.63億元，創下歷年4月的歷史新高紀錄。

京城建設7日公告今年4月營收約8.63億元，比去年同期的3.82億元，年增約125.90％，累計今年前4月營收約25.88億元，年增約77.30％。

京城發言人周敬恆7日指出，京城建設今年4月營收約8.63億元，已經刷新2008年4月4.63億元的單月紀錄，同時，累計今年1到4月的營收25.88億元，也打破2013年1到4月的15.44億元，可說是雙創歷史新高。

周敬恆表示，位於義大義享天地商城生活圈的「享京城」，總銷約17億元，因為之前即已預售，售出比例近90％，近期完工、取得使用執照之後，已在今年3月開始入帳，4月對營收貢獻很大。

此外，包括京城建設的豪宅「京城King Park」、換屋宅「美術皇居」、以及「京城大苑」等，也都有不錯的銷售成績，助攻京城建設4月營收。

(工商 )