鄭子佑（中）備齊資料文件，民政處長劉美鳳（左）、東區區長田文珍（右）謝謝他配合。（廖素慧攝）

鄭子佑領到紓困金，欣喜能解燃眉之急。（廖素慧攝）

做網路業務的鄭姓男子因案量銳減，入不敷出，他備齊全戶戶籍謄本、工作證明、薪資郵局存簿（含內頁）、所得清單證明、108年至109年4月薪資袋、切結書等資料到嘉義市東區公所申請紓困金，市府7日速速發出第1筆紓困現金2萬元。

市府社會處長林家緯說，已受理240多件，資料齊備初審合格有10多件，已發放現金3件，紓困申請期有6個月，民眾可以分流申請，準備好完整資料申請有利於加速處理，還能為民眾找到適用條件。

鄭子佑說，從朋友處得知中央有紓困金，立刻到國稅局、戶政機關申請相關的證明文件，也請老闆開證明，6日到東區公所申請，今天就通知審核通過，很感謝朋友、老闆及公所幫忙。

鄭子佑說，平常工作是幫餐飲業設計網路文案，因為這次疫情影響餐飲業生意，他的接案量減少一半，收入也減少一半，每月生活已入不敷出，領到紓困現金2萬元可以幫他度難關，最近打算以「劉百元」的藝名做直播謀生。

黃敏惠表示，中央配套尚未完備的情形下，市府加班加人盡全力辦理急難紓困，鄭先生能夠這麼快領到急難紓困現金，主要是他資料準備齊全，大大減少跨資料庫查詢的時間，市府加班審核。

東區區長田文珍說，申請資料證明文件不齊全，也收案，但承辦人員需要時間去查找相關資料，這幾天第一線人員早上不到8點就上班，也不能午休，加班到晚上9點，忙得不可開交。

(中時 )