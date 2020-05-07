「兩岸開戰台灣會贏嗎？」，台北市議員羅智強昨在在革命研究院「未來沙龍第七堂」和淡江大學國際學院院長王高成、台中市議員羅廷瑋等人，就兩岸關係未來走向等議題進行探討。當論及敏感的兩岸兵戎相見的議題，羅智強認為，國民黨已慢慢開始轉型，不再當民進黨的煞車皮，若兩岸真的開戰，台灣在沒有美國奧援的情況下，是不可能贏的。

王高成指出，未來520後蔡總統第二任宣誓就職、大陸兩會下旬開完，那兩岸雙方的「對中」、對台政策就會有更清晰的路線方向，若兩岸關係往激化對立發展，民進黨政府真的認為，可以背靠美國、日本，而忽視地緣關係、無視大陸反台獨的決心，這並不是好現象。

王坦言，美國可以給台灣的資源是有限的，台灣必須體認到這一事實。畢竟「中美」關係存在正式邦交，台灣和美國再好，沒有正式邦交，那很多事情就不能做。

羅智強不諱言說，民進黨現在的算盤就是既然大陸要擋台灣進入WHA、ICAO，就藉著操作意識形態、衝撞，來獲得內部支持者情緒上滿足。他舉例，「台灣就好比一個人要到走廊盡頭拿一福畫，但中間擋了一個壯漢，我們是要跟壯漢好好溝通，請壯漢借過，還是要跟壯漢打一架被打成重傷？」而溝通談判就好比國民黨，和大陸要交流就會被不斷抹黑、抹紅、軟弱。從未評估過對抗的代價。先喊打喊嗆再說。他直言，台灣現在很多人沒有意識到這個問題的嚴重性，以及是否有人在乎過這個代價。

王高成則補充，「等幾個月後疫情結束後，全球各國可能會加強區域合作，來加速經濟復甦，但台灣在疫情期間和大陸處的非常不快，除了繼續親美擁日，台灣身處亞太地區要融入亞太區域經濟整合，想必會更不容易」。

對於「兩岸有沒有可能開戰，台灣會贏嗎？」王高成認為，短期一、兩年內是不可能。但拉長來看，十年內是有可能的，兩岸若開戰，台灣想必要承受更多、更重的代價，台灣要考慮清楚和開戰的風險和後果。且大陸不論在經濟體量、軍事開支和台灣都不是一個層級，台灣在沒有美援的情況下，守不守的住都是問題，要打贏是幾乎不可能的。台灣不能因為大陸目前不動武，就將威脅視為不存在，必須正視危機跟風險是一直存在的。

(中時電子報)