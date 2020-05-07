世界衛生大會即將在5月17、18日舉行，台灣在新冠肺炎的防疫成績國際有目共賭，更發起口罩捐助支援他國，國際聲量增加爭取參加ＷＨＯ，但我國直到現在仍未收到邀請函。學者表示，我國應考慮與國際籌組對抗新冠肺炎的聯盟，積極以自身專業拓展合作機會，「不要只會送口罩」。

立法院厚生會今日召開每周例行的新冠肺炎抗疫專家會議，台大公共衛生學院兼任教授金傳春對於台灣至今還沒收到邀請函直言，現在外交部與世衛組織溝通根本沒有抓到重點，如今可針對台灣擁有哪些專業優勢討論如何與國際合作，但至今不見外交部有任何策略，痛斥，「外交部不要只會送口罩」。

金傳春表示，世界衛生大會即將召開，主辦單位理應已擬好今年的研討議題，建議我國內部應籌設一個工作群組了解並準備相關議題。同時，應考慮與世界各國籌組對抗新冠肺炎的聯盟，積極以自身專業拓展合作機會。金傳春舉例，過去台灣面對國際伊波拉疫情時，就曾經邀請各國使節開一整天的研討會議，藉此了解世界疫情概況，以提供可能的協助。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示支持，他說，我國可考慮籌組國際視訊會議，讓世界各國學習台灣經驗。前衛生署長楊志良則表示，如果政府不辦，也可以建議立委組織籌備。

(中時 )