新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（7日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增1名新冠肺炎確診案例，皆為境外移入個案（案440），為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，5月3日返國後。截至目前為止，國內共累計440例確診，6例死亡，347人解除隔離。

◎案440返國入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。個案返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中；衛生單位將進一步調查個案同班機旅客，以匡列接觸者。

◎連續25天無本土新增個案，指揮官陳時中再次強調，商務、體育、文化、團體、旅遊等五項活動將會陸續解封，但前提是民眾必須落實個人的感染風險管控。

◎1萬元紓困案卻導致民眾搶批貨，導致玉蘭花價大漲，陳時中表示，玉蘭花造假是不得已行為，發紓困是為了幫助弱勢，基本上只要把排富資料查清楚，剩下的應該就是需要幫忙的人。

◎經過專家小組開會討論認為，曾確診海外國人，若2採陰（即2次採檢新冠肺炎均為陰性），或是治療加上居家休息時間長達2個月的旅外國人，專家小組建議可以允許搭機返台。

◎新冠肺炎疫情造成全球交流停擺，但近期已有不少國家成功將疫情穩住，逐漸回歸正常生活，日前有國家提倡建立防疫共同圈的概念，陳時中今對此也表示，國內已有專家提出類似建議，但因各國解隔離的標準不同，因此如何朝標準一致化努力，是下一階段的關鍵。

◎關心50萬人生計的八大行業何時可以解封？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，解不解封，事實上不太去分行業別，只要做好防疫新生活，把社區風險減到最低，就沒什麼要去限制的。

◎許多人擔心潛在的社區感染者，希望進行血清流行病學調查，對此，張上淳表示，此方法對過去疫情所發生的狀況來說，確實是相當好的了解工具，但最好是要有某種程度的流行過後，再來實施比較好。

(中時電子報)