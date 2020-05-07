《華盛頓郵報》報導，根據美國一份內部文件顯示，美國總統川普正在推動將邊境牆漆成黑色，而預算可能會超過5億美元。

中新網引述華郵報導，過去幾年，川普一直想把邊境牆塗成黑色，但由於初期建造和維護費用，軍方和邊防官員試圖勸阻川普放棄這個設計。

不過，川普堅持認為該設計能嚇阻無證移民攀爬邊境牆，他說這個顏色能起到令人生畏的作用，且夏天吸熱後，會熱到讓人不敢碰。此外，他還在疫情期間公開稱讚，邊境牆和加大的移民執法力度防止新冠病毒進一步傳播到美國。

儘管黑色方案被排除在美國海關和邊境保護局最初的設計規範之外，但報導稱，川普要求白宮官員繼續進行油漆工作，並做出預算。

《華盛頓郵報》援引一份內部估價單表示，如果油漆刷兩層壓克力漆，需費5億美元，要把鋼柱刷上高級漆的話，費用將高達30億美元。

分析指出，在11月大選臨近之際進行這番舉動，或為鞏固其基本盤。邊境牆是川普2016年競選的主要議題之一。

(中時 )