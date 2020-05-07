日本政府決定延長全國緊急狀態，美國總統川普揚言以關稅制裁北京的防疫失當，導致美中兩國之間的緊張局勢升高，以及美國最新公布的民間就業數據低迷不振，周四日本股市在黃金周長假歸來後表現疲弱，終場東證一部指數收跌0.32%，為1426.73點，以航運股與陸運股表現最差，分別下挫6.8%與2.9%。日本延長緊急狀態，使旅行需求無法很快復甦的預期升高。

日本航空收跌6.92%，全日空跌6.74%，反映股神巴菲特旗下波克夏海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）出清美國4大航空公司股份，導致美國航空股在本周初股價崩跌。

日經225指數走勢背離，終場收漲0.28%，為19,674.77點，主要受到半導體類股上漲提振。在隔夜美國科技股走高帶動下，東京威力科創收漲3.2%，愛德萬測試漲3.3%。

任天堂勁揚3.3%，此前媒體報導該公司3月20日才發售的熱門遊戲「集合啦！動物森友會」（Animal Crossing: New Horizons）到3月底的數位版銷量已經突破500萬套。

Mothers新創板指數大漲6.5%，創下2月14日以來新高。在新冠狀病毒疫苖題材帶動下，生物製藥公司AnGes股價飆升24.7%，站上漲停板。

(時報資訊)