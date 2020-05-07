工業電腦廠友通（2397）在本業營運大致持穩、配合併購效益持續顯現，2020年首季歸屬母公司稅後淨利1.45億元，季增22.68％、年減12.1％，每股盈餘（EPS）1.27元，受新冠肺炎疫情影響較小、持續繳出穩健成績單。

友通董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利5元，盈餘配發率達約90.74％。以6日收盤價73.1元計算，現金殖利率達約6.84％。高殖息率激勵今（7）日股價開高穩揚，終場上漲2.46％、收於74.9元，位居工業電腦（IPC）族群漲勢前段班。

友通受惠併購效益挹注，2020年首季合併營收21.76億元，雖季減2.92％、仍年增達51.78％，改寫歷史次高。不過，由於仍處整頓期，毛利率27.4％、營益率9.31％，優於去年第四季24.41％、5.46％，低於去年同期29％、14.29％。

在本業獲利能力回升下，雖然業外虧損增加，友通2020年首季歸屬母公司稅後淨利1.45億元，季增22.68％、但年減12.1％，每股盈餘（EPS）1.27元，優於去年第四季1.03元、低於去年同期1.44元。

友通去年3月併購入主網通資安廠其陽（3564），10月再入主工業自動化整合銷售通路商羅昇（8374），為持續挹注今年首季營運動能。不過，由於羅昇首季營運仍處虧損，且併入初期相關營業費用較高，使獲利表現未能跟進營收成長。

友通2020年4月自結合併營收6.86億元，月減19.32％、仍年增19.58％。累計1～4月合併營收28.62億元，年增41.86％，雙雙續創同期新高。由於新冠肺炎疫情爆發，歐美地區實施封鎖防疫，造成商業活動停擺，公司對第二季營運保守看待。

(時報資訊)