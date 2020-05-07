《韓股》歐美經濟差、陸出口意外好 韓股收平 16:482020/05/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民間就業數據與歐元區經濟預測慘淡，但中國4月出口數據意外強勁，為南韓股市帶來支撐，周四KOSPI指數幾近收平，終場微跌0.01%，為1,928.61點。 今日散戶買超韓股2530億韓元，機構投資人買超580億韓元，外資賣超3210億韓元。 樂金化學下挫1.94%，其印度工廠發生氣體外洩事故，造成至少9人死亡，數百人受傷。 韓元收跌0.24%，報1,225.0兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #億韓 #收平 #買超 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰產險籲勞工 應適時調整保險 04:102020/05/04 投資理財 Q3樂觀 旺宏、聯亞權證火 04:102020/05/04 證券．權證 《韓股》美中緊張升高、製造業數據慘淡 韓股下挫1.9％ 12:502020/05/04 財經 《韓股》美中緊張升高 韓股放量大跌2.68％ 16:312020/05/04 財經 《韓股》兒童節 韓股休市 08:182020/05/05 財經 佛奇打臉川普 非實驗室洩毒 04:102020/05/06 國際大事 《韓股》南韓股市回溫 上揚0.81％ 12:162020/05/06 財經 京華城：意外順利化解 將加強嚴控承包作業 15:052020/05/06 社會 《韓股》看好解封救經濟 韓股大漲1.76％ 16:312020/05/06 財經 《韓股》韓股今日先跌後漲 12:162020/05/07 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 今年油價最大回彈！下周汽油要狂升1.9元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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