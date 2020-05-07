美國民間就業數據與歐元區經濟預測慘淡，但中國4月出口數據意外強勁，為南韓股市帶來支撐，周四KOSPI指數幾近收平，終場微跌0.01%，為1,928.61點。

今日散戶買超韓股2530億韓元，機構投資人買超580億韓元，外資賣超3210億韓元。

樂金化學下挫1.94%，其印度工廠發生氣體外洩事故，造成至少9人死亡，數百人受傷。

韓元收跌0.24%，報1,225.0兌一美元。

(時報資訊)

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