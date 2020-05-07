半導體檢測廠-閎康(3587)4月合併營收為2.42億元，月增2.58%，創下單月歷史次高，閎康近年往更尖端檢測領域發展，擴大FA、RA業務規模，隨著半導體產業更倚重檢測實驗室來解決問題，可望成為閎康業績成長推手。

閎康是國內首家以材料分析為主的專業實驗室，隨著先進製程的推進及半導體材料的變化，皆影響對材料分析之需求，其中晶圓代工產業在7nm製程已量產約2年，2020年下半年量產將往5nm推進，由於智慧型手機、高效能運算(HPC)相關晶片對高效能及低耗能之強烈需求，相關客戶積極開發5nm製程晶片，前期之試量產及量產後發現之問題，皆需藉由材料分析進行檢測，進而找出製程改善之處，閎康之檢測技術隨著晶圓代工龍頭前進，早已獲得客戶信賴，亦藉由正向的現金流，不斷投資高端檢測技術，提高競爭優勢。

閎康第1季合併營收為6.77億元，年成長22.31%，合併毛利率26.84%，稅後盈餘0.69億元，每股盈餘為1.11元。

閎康表示，第1季雖有新冠肺炎疫情影響，導致上海實驗室延後開工，不過台、日、中各大廠研發持續，三地實驗室之業務量仍熱絡不減，閎康業務分為材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度分析(RA)，營收與毛利率皆受到產品組合影響，第1季營收因RA需求成長較為強勁，較去年同期增加22.31%，且公司在MA部分受惠於日本實驗室，業務也維持一定的佔比，因此毛利率仍可維持在去年第4季之水準。

閎康4月合併營收為2.42億元，月增2.58%，年成長20.78%，創下單月歷史次高，累計前4月合併營收為9.19億元，年成長21.9%。

閎康近年發展業務領域，除往更尖端之檢測領域發展，另亦擴大FA、RA業務規模，主要在於手持式裝置著重輕薄短小，所附加之功能日益複雜，在晶片整合的角度，除藉由製程微縮外，亦藉由先進封裝提高整合度，尤以HPC、5G領域需求更為強勁，先進封裝面臨異質整合，將產生可靠度相關問題，因而需FA、RA進行驗證分析，以確認研發品質，隨著半導體產業之發展，將更為倚重檢測實驗室來解決問題，可望為閎康營運增添新動能。

(時報資訊)