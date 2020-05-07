知名量販店家樂福韋姓採購經理，涉嫌與竹聯幫許姓信堂大哥聯手，佯稱可以協助廠商將商品上架保證五年，然後居中收取回扣，獲利高達1900萬。但不少商家事後發現，商品上架一年後就遭到下架，這時才知受騙而聯合向刑事局檢舉，警方上午將許姓大哥及韋姓採購經理等5嫌逮捕到案。以涉嫌詐欺、恐嚇取財、恐嚇、組織犯罪防制條例及洗錢防制法將許姓主嫌等人依送法辦。

許姓主嫌與其他5名同夥犯案人到案後分進行拘提、傳喚等偵辦(圖片來源:刑事警察局偵四大隊)

警方聯合多方警力台北地檢署查獲到的贓證物(圖片來源:刑事警察局偵四大隊)

警方調查，許姓大哥涉嫌與家樂福量販店韋姓採購經理，私下找尋商家表示可以協助將商品上架到量販店販售，而且保證5年。但必須要收取100萬至500萬大額回扣，未料許多商家的商品上架不久後就遭到下架，因此向許姓大哥要求賠償還錢。據了解，許姓大哥與韋姓經理還將這些所得購買百萬名車。

許姓主嫌與其他5名同夥犯案人到案後分進行拘提、傳喚等偵辦(影片來源:刑事警察局偵四大隊)

警方聯合多方警力台北地檢署查獲到的贓證物(影片來源:刑事警察局偵四大隊)

但許姓大哥卻恐嚇受害商家，不得要求償還，甚至揚言有膽就去報案而進行敲詐。總計收取回扣金額高達1900餘萬。刑事局經6個月後調查，聯合臺北市政府警察局中山分局、文山第一分局、新竹市警察局刑警大隊第三隊、宜蘭縣政府警察局刑警大隊，共同執票前往雙北地區展開搜索，查獲現金新台幣8萬元、黑色賓士自小客車1台、白色BMW自小客車1台、銀行存摺6本、金融卡4張、筆記本3本、廠商資料20份、手機5支、汽車買賣契約3份、土地開發合建書1份、債務資料7張、金戒指2個、飾金手鍊2條、護照2本等贓物。

全案經警方偵辦後，將5嫌依照詐欺、恐嚇取財、恐嚇、組織犯罪防制條例及洗錢防制法，將許姓主嫌等人送往台北地檢署進行複訊。

(中時電子報)