基隆1名30歲無業的方姓男子，昨天凌晨與一對男女至基隆市一處汽車旅館投宿，其中男女先行搭車離去，今凌晨因入住時間已滿，客房人員電話打不通，入內關心才驚現男子陳屍房內，警方調查死者有毒品前科，身上無明顯外傷，通報檢方解剖釐清。

據悉，方男在6日凌晨2點與一對男女一同入住汽車旅館，7日凌晨方男因入住滿24 小時，旅館人員先打電話詢問加時未獲回應，進房發現方男頭靠著枕頭，倒睡在地上，上前喚醒他時才發現男子沒有生命跡象，連忙向警方報案。

方男衣著完整，身上無明顯外傷，房內整齊並無打鬥跡象，警方調閱監視器，發現與方男一起投宿的男女，約入住2小時候，獨留方男一人，兩人就先行搭乘計程車離去，由於死者有毒品前科，警方懷疑是否相約吸毒，毒品施打過多致死。

警方在屋內找不到針筒或施用毒品吸食器，不排除方男可能施用某種新興毒品過量致死；今早報請基隆檢方相驗後決定解剖，警方同時也將約談一同投宿的男女，盼釐清3人關係，以及為何一起投宿汽旅，進一步釐清男子死因。

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(中時 )