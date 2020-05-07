大埤鄉南和村長翁素蘭表示，自己也是無法領取紓困的苦主之一，她從事外燴，已經好幾個月沒生意，但不符合紓困標準，希望「通通有獎」，現在這樣太難了，把大家都弄得霧煞煞，公務員也很為難。

無保擴大紓困方案引起不小民怨，雲林縣長張麗善今（7日）到大埤鄉公所視察申請程序， 鄉公所表示，很多都是老年人來詢問，也有專職在家照顧父母的子女想申請，聽完資格之後都失望離去。

南和村長翁素蘭表示，這幾天很多人問她怎麼辦， 有的是最近才打工，有的是疫情後都沒工作，這樣能不能申請？她當村長也搞不清楚，張口結舌無法回答，村幹事也不知道，直接叫他們到公所詢問。

翁素蘭說，在市場做小生意的、擺路邊攤的都有受影響，也都想申請，還有70幾歲老人家問她勞保已經退了，可以申請嗎？她希望「通通有獎」，現在這樣太難了，把大家都弄得霧煞煞，公務員也很為難。

翁素蘭從事外燴，原本周末假日都有工作，已沒生意可做好幾個月。她說，廚師也跟著她沒工作，但同樣無法申請紓困，因為繳勞保20多年，不可能低於2萬3800元，她也是苦主之一。

大埤鄉公所表示，這兩天詢問者偏向高齡，有一位搖搖晃晃走進來，一問才知85歲了！也有身心障礙者、身心障礙者的照顧者、在家專心照顧年邁父母的子女來問可否領1萬元，有的問一問就走了，有的拿申請單回家看，現場申請的很少。

公所表示，65歲以上就勞保定義是無工作能力，但農保似乎不論年齡全面發放，標準很紛亂。

張麗善表示，「急難紓困實施方案」即日起到6月30日都可申辦，如果急需使用可就趕緊申請，如果可以暫緩，不必急於這幾天，最近天氣很熱，排隊久站恐身體負荷不了。

(中時 )