受惠雲端需求及訂單遞延出貨助攻，勤誠（8210）4月營收衝上7.6億元，較去年同期增加53.7％，較上月增加38.1％，創單月歷史新高；累計前4月營收約21億元，年增2.1％，重返成長軌道。

勤誠表示，除既有雲端服務需求外，第一季部分訂單出貨遞延，且疫情帶動遠距工作、線上服務等需求增加，加速大型資料中心建置伺服器等基礎設施力道，不僅使4月營收創下單月歷史新高，預期亦將推升整體第二季出貨較上季成長。

展望下半年，預期歐美地區仍受疫情影響甚大，北美大型雲端服務業者日前也已調整部分資本支出，相關產品開發與出貨時程仍具高度不確定性，公司維持審慎看法。長期而言，AI、物聯網、大數據等廣泛創新運用推動之下，伺服器需求仍將保持成長。

勤誠專注於伺服器機殼設計與製造，持續投入自有標準品之研發以拓展白牌市場，亦加速進行更具彈性的全球供應鏈佈局，降低未來受傳染病、區域政治等因素而面臨的系統性風險所影響，發揮高度客製化與彈性製造優勢，持續開發歐洲、印度、韓國與東協等新市場，提高全球市佔率，維持公司成長動能。

(工商 )