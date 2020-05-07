義美根留台灣 30億元桃園建新廠 16:502020/05/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所7日召開審查會議，會中通過義美等3家業者根留台灣投資43億元，累計本周三大投資方案9,883億，距離兆元僅剩百億之遙，投資處處長張銘斌說，下周挑戰破兆。 事務所說，義美食品為提升臺灣農產品附加價值，斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，將新增220個本國就業機會，讓生醫科技結合農業循環經濟的創新煉金術，不但使臺灣農業在國際更具競爭力，也成為義美邁向百年的新里程碑。 (工商 ) #義美 #根留台灣 #臺灣 #農業 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 美4月非農業就業 估驟減2,000萬人 04:102020/05/03 財經要聞 美方呼籲讓臺灣參與WHA 外交部：持續爭取到最後 16:212020/05/03 政治 馬爾地夫返台包機 外交部：4日自印度起飛返國 18:342020/05/03 政治 臺灣生技期貨6月上市 系列報導五－結算制度 聚焦五大關鍵 04:102020/05/04 證券．權證 農業不打烊 燦哥來鄉下種西瓜 04:102020/05/04 地方新聞 集保成功主辦「2020年股東會前瞻議題」線上國際論壇 16:322020/05/04 財經 繳稅刷臺灣企銀 輕鬆免煩惱 22:312020/05/04 財經 《產業》台灣精品領航 建立醫療防疫生態系 08:022020/05/05 財經 踢爆農產行銷數字大膨風 農業局：加強多元管道行銷仍創下近億元商機 18:382020/05/06 生活 警盤查頻喊口渴 通緝男緊張行為露餡 18:532020/05/06 社會 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 今年油價最大回彈！下周汽油要狂升1.9元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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