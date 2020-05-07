投資台灣事務所7日召開審查會議，會中通過義美等3家業者根留台灣投資43億元，累計本周三大投資方案9,883億，距離兆元僅剩百億之遙，投資處處長張銘斌說，下周挑戰破兆。

事務所說，義美食品為提升臺灣農產品附加價值，斥資30億元在桃園龍潭廠區興建「生機．生醫中心」與智能化產線，將新增220個本國就業機會，讓生醫科技結合農業循環經濟的創新煉金術，不但使臺灣農業在國際更具競爭力，也成為義美邁向百年的新里程碑。

(工商 )