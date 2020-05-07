國際美元走強，雖然台股續上攻並收復10.800點關卡，但由於外資偏匯出，新台幣隨主要亞幣續走弱，盤中一度觸及30元整數，上演股匯不同調，終場收在29.95元兌1美元，為一周來新低價，貶值4分，連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量9.62億美元。

外匯交易員指出，台股開高震盪上攻，收盤上漲67點，但外資小幅賣超，在匯市有買有賣，偏向匯出資金，及國際美元指數重返100大關之上，新台幣跟著主要亞幣開低續貶，盤中一度看到3字頭，但出口商順勢進場拋匯後，貶幅也跟著收斂。

外匯交易員認為，肺炎疫情發展朝向緩和跡象，隨全球陸續啟動局部解封，經濟活動可望慢慢回復，但美國對大陸的報復大戰，後續情勢未明，金融市場仍有重大變數，外資操作上還是維持保守，新台幣短線應是區間震盪格局居多，但若外資加大匯出力道，新台幣恐將回到30元價位。

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