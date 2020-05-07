上個月引發美國海軍高層震動的羅斯福號(CVN-71,USS Theodore Roosevelt)艦長克羅澤（Brett Crozier），已確定轉調聖地牙哥。

任務與目的(Task and Purpose)報導，3月底，羅斯福號發生新冠病毒疫情，艦長克羅澤回應此事嚴重，並表示軍艦必須立即上岸隔離，否則將出現死亡事件。克羅澤也將同一份消息轉發給舊金山紀事報，此舉造成美國海軍高層震怒，在4月2日被開除。

美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly)批評克羅澤把軍情外洩，但是輿論多數同情艦長，反批莫德利不近人情，莫德利決定自請辭職。

最新消息是，克羅澤艦長已被調任至聖地亞哥的太平洋艦隊海軍航空站任職，基地發言人法蘭德斯（Ron Flanders）證明此事，他說：「他被任命為指揮官的特別助理。」

法蘭德斯不透露克羅澤到任的時間。

(中時電子報)