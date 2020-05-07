學甲警分局頂洲派出所所長廖聰順到任時阻「護瓜大聯盟」，4年來締造零失竊紀錄。（學甲警分局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情影響農產品銷售，海巡弟兄助農民，海巡署南部分署11岸巡大隊運用伙食費透過轄區學甲農會轉介，向農民採購大西瓜，分送給各安檢所及所屬單位食用，目前已購買約70顆西瓜，將採購到產季結束，也鼓勵同仁多多採買當季生鮮蔬果，也算是對農民的另類紓困。

台南市學甲區大西瓜栽種在八掌溪畔的頂洲及紅茄萣一帶，當地砂質土壤帶有獨特的鹹分，種出來的大西瓜汁多甜脆，相當受到市場歡迎，現在是盛產期，每顆西瓜重量約在30至40台斤間，甜度甚至可達15度以上。

今年早收的西瓜市場價格不錯，但進入盛產期後，盤商收購價格不如農民預期，產銷壓力大，海巡署南部分署11岸巡大隊長黃智邦得知後，與學甲區農會聯絡，請農會推薦優良瓜農，並以伙食費採買，分送給安檢所及各單位，近來陸續到貨，正好天氣炎熱，讓海巡弟兄能品嘗到當季鮮甜好滋味，清涼消暑。

講到學甲頂洲的大西瓜，就不能不提到學甲警分局頂洲派出所所長廖聰順，他4年多前到任時，得知農民為保護西瓜收成，徹夜在瓜田內搭帳篷、或在車上睡覺守護，相當辛苦，於是成立「護瓜大聯盟」。

除了結合農民成立line群組，加強編排巡邏守望勤務外，也陳報分局統合警、民力，針對容易遭竊的用餐及深夜時段，在聯外道路增加巡邏、機動盤檢過往可疑人車，創下4年零失竊紀錄，有農民稱讚他是「正港土地公」。

(中時 )