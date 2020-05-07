市議員陳文政憂慮中捷通車後，恐如失速列車一樣，發生連年虧損慘況。（陳世宗攝）

中捷公司董事長林志盈說，中捷公司會努力增加運量和收入，以減少虧損。（陳世宗攝）

台中捷運綠線今年底通車！市議員林祈烽、陳文政等關心中捷資本額10億元年底就用完，雖議會同意再挹注資本要達到35億元；若藍線和橘線等不儘速動工，中捷將成為市府大錢坑。台中捷運公司表示，營運初期目標會以提升運量，提供「合理且具幸福感」運價為優先考量。

市府交通局長葉昭甫7日在議會報告「台中捷運整體建設」計畫，包括綠線、藍線、綠線延伸線、機場捷運、大平霧捷運等路網的規畫和進度；並報告台中、烏日、豐原和水湳4個轉運站規畫及進度情形。

林祈烽質疑捷運票價20元起跳，最高收費50元，市長雙十公車免費，10公里內搭公車都不用錢；捷運收費後，市民誰願意每天花40元以上去搭捷運？未來除沿線居民、學生、上班族和遊客外，綠線有多少運量和運能？年底正式通車，第一年預計要虧損多少錢？

陳文政說，他山之石、可以攻錯，2018年台北、桃園、高雄捷運公司的財務報表，將「運輸收入」減去「營業成本＋營業費用」，發現北高捷運光靠運輸本業北捷仍年損25億，高捷年損近10億；中捷20元起票價等同北高捷運，他憂慮中捷通車後如失速列車一樣，發生連年虧損慘況。

中捷公司董事長林志盈說，去年底止已用掉3.57億元，今年預計要再花8.09億元，年底10億資本額就會用完；去年議會同意再增加7.5億元資金，未來核定資本額增加到35億元，增加的25億元分4年編列挹注，中捷公司會努力增加運量和收入，以減少虧損。

中捷公司強調，綠線為「高架軌道」，各站體以輕、簡、透為設計核心，商業空間雖然較於地下化捷運有限，但中捷仍將利用各廣告空間及停車場增進附屬事業收入；目前正在積極洽談中，未來也將針對資金規畫做定期滾動式修正，增加利息收益達到資金綜效。

(中時 )