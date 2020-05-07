受新冠肺炎疫情衝擊，不少社福團體勸募物資與募款金額銳減3到4成，陷入苦撐。為讓社福團體可獲喘息空間、持續提供服務，頂新和德文教基金會啟動紓困方案，捐贈近千萬元協助新北家扶、1919食物銀行等社福團體短期紓困，博幼社會福利基金會董事長李家同也透過影片，感謝頂新共同抗疫，並為台灣加油！

新冠肺炎疫情重創經濟，對靠擺攤或打零工維生的弱勢家庭更是雪上加霜，以中華基督教救助協會1919食物銀行為例，4月份求助者增為2月的兩倍，但協會對外勸募救助套餐卻只能募得平日的一半。

頂新和德文教基金會啟動紓困方案，捐贈近千萬元協助新北家扶、1919食物銀行等社福團體短期紓困。

博幼金會董事長李家同，感謝頂新共同抗疫，為台灣加油。

據了解，頂新和德文教基金會創辦人魏應充雖有一段時間無法到基金會視察業務，但這段期間仍經常透過報章了解疫情發展，特別留意到社福團體在這波疫情中受到重創，日前家人前往探視時，魏應充還語重心長叨唸：「要叫基金會趕快協助社福團體，不然他們經營不下去會有很多人受影響。」

頂新和德文教基金會為協助過去公益夥伴度過難關，近期針對新北家扶、博幼社會福利基金會、1919食物銀行、愚人之友基金會、彰化喜樂保育院、花蓮老人暨家庭關懷協會等15家社福團體，提供近千萬元紓困捐款。

頂新和德文教基金會與新北市家扶中心一同維持受助家庭基本生活，不讓疫情影響孩子成績。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，這波捐助的公益夥伴服務範圍涵蓋女性遊民、經濟弱勢家庭學童、失能長者、貧困家庭、高風險少年、失親幼兒、身心障礙者，服務內容包含收容安置、食物銀行、失能者送餐、課後輔導等，基金會秉持魏應充創辦人的期許，盼透過這項行動，儘速幫助到社會的角落，也呼籲社會大眾，一起支持社福團體幫助弱勢族群。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全說，老家協會16年來在花蓮全縣照顧弱勢無依的長者，提供全年無休的送餐、經濟扶助、就醫接送等整合性服務，最近受疫情影響，像老家協會這種小型的團體，原本依賴的小額捐款縮減很多，處境更是艱辛，魏應充先生秉持善愛為寶、台灣共好的理念，將愛心挹注在資源匱乏的後山，這項善舉在疫情嚴峻的此刻，成為社福團體堅實的後盾，老家協會也將傳承這份愛心，更努力將每一份善款用在刀口上。

博幼社會福利基金會董事長李家同也透過影片，感謝頂新共同抗疫，並為博幼加油、為台灣加油！

(中時電子報)