據俄羅斯衛星通訊社7日報導，俄新冠病毒疫情防控指揮部向記者表示，過去24小時，俄新增新冠病毒感染患者1萬1231人，累計感染人數增至17萬7160人，其中48.7％的新增患者沒有症狀。俄已是連續5天確診人數破萬，7日更是創單日新增最高紀錄。

另外，大陸外交部發言人6日在回答衛星通訊社記者提問時表示，陸方擬對國航莫斯科-北京航班所有乘客臨時實施核酸檢測陰性方可登機制度。

據衛星社7日報導，消息稱：「過去24小時，俄羅斯84個地區新冠病毒COVID-19感染確診病例1萬1231例，其中無臨床表現病例5471例（占48.7％）。」俄85個地區累計新冠病毒感染病例17萬7160例（增長6.8％）。

消息稱：「過去24小時，2476人出院，俄羅斯累計出院2萬3803人。」「過去24小時，88人死亡，俄羅斯累計死亡1625人。」

俄新冠疫情防控指揮部向記者表示，過去24小時，莫斯科市新增新冠病毒感染病例達6703例，莫斯科州新增842例，下諾夫哥羅德州新增312例。

過去24小時，俄新增新冠病毒感染病例1萬1231例，涉及84個地區。聖彼得堡新增306例，達吉斯坦共和國和韃靼斯坦共和國各105例，克拉斯諾達爾邊疆區99例，亞馬爾-涅涅茨自治區93例。

另據中新社6日報導，截至5日24時，大陸內地已連續3日無新增本土病例報告，但大陸國家衛健委提示，與大陸接壤國家單日新增病例相比一個月前增長逾7倍，大陸防境外輸入和疫情反彈的壓力仍大。

據官方數據，4月份，大陸內地共報告新增本土確診病例131例，其中超過60％來自黑龍江省本土聚集性疫情。陸俄邊境小城綏芬河因此前成為大陸境外輸入病例的主要增長點而備受關注。自4月2日起，該地陸續有從俄羅斯輸入的確診病例報告，截至5日24時，綏芬河累計報告境外輸入確診病例380例。

6日上午，綏芬河市內的境外回國隔離人員全部清零。該市疫情防控應急指揮部于當日發佈公告，即日起全面恢復正常生產生活秩序，統籌兼顧疫情防控和社會發展。

(中時 )